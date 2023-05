L'Argentina conquista gli ottavi di finale del Mondiale U20 con un turno di anticipo grazie al successo arrivato nella notte per 3-0 sul Guatemala. Protagonista della partita ancora una volta il baby nerazzurro Valentin Carboni, partito titolare con la maglia numero 10. "È stata una vittoria molto importante, siamo molto contenti per esserci qualificati e per avere già il nostro posto negli ottavi di finale", le sue parole nel post partita.