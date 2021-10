Mondiale per Club, possibile compromesso tra FIFA e UEFA

Infantino pronto a indietreggiare sul progetto Mondiale biennale in cambio dell'appoggio di Ceferin per il Mondiale per Club

Egle Patané

Dopo i vari alterchi sorti in merito alla proposta della Fifa sul Mondiale con cadenza biennale e all'indomani di un'infuocata giornata di confronti, la FIFA potrebbe fare un passo indietro sul progetto di cui sopra, in cambio dell'appoggio del numero uno della UEFA Aleksander Ceferin, contrario alla Coppa del Mondo ogni due anni, sul nuovo format del Mondiale per club. A renderlo noto è Sueddeutsche Zeitung che parla di possibile compromesso tra il massimo organo calcistico europeo e la federazione mondiale.