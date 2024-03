Non riesce a replicare la vittoria dell'andata all'Olimpico la Lazio di Sarri in casa del Bayern Monaco e lascia la Champions League ancora una volta agli ottavi e ancora una volta contro i bavaresi. Questo addio alla massima competizione europea dei capitolini serve un assist alla Juventus verso il nuovo Mondiale per Club che partirà nell'estate 2025.

L'Inter è già qualificata alla competizione e i biancocelesti perdono l'occasione di superare la Juventus al secondo posto in classifica Uefa. La Lazio, terza alle spalle dei bianconeri, avrebbe potuto scavalcare i torinesi (quest'anno a zero punti europei conquistati vista l'assenza dalle coppe) se avesse continuato il suo percorso continentale. L'unica a poter soffiare il posto alla squadra di Allegri è ora il Napoli, martedì prossimo impegnato contro il Barcellona. In caso di successo al Camp Nou la squadra di Calzona potrebbe resterebbe in corsa per diventare la seconda italiana alla competizione degli Stati Uniti.