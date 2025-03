Nella giornata di ieri, il presidente FIFA Gianni Infantino è stato ospite alla Casa Bianca, a Washington DC. Accolto nello studio ovale, il numero uno del calcio ha mostrato a Donald Trump il trofeo del Mondiale per Club, torneo extra large a 32 squadre che si disputerà per la prima volta nella storia dal 14 giugno al 13 luglio 2025. "Ringrazio ancora una volta il Presidente Trump per aver sostenuto entrambi i tornei FIFA e per aver assicurato che Stati Uniti e FIFA ospitino insieme queste celebrazioni del nostro bellissimo gioco insieme e nel migliore dei modi", ha scritto Infantino su Instagram. A margine dell'incontro in cui è stata annunciata una task force speciale guidata dal presidente Donald Trump e dal vicepresidente JD Vance come testimonianza dell'impegno che gli USA profonderanno nell'ospitare le due competizioni.