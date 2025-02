Il 'Trophy Tour' del Mondiale per Club Fifa 2025 ha fatto tappa quest'oggi allo Juventus Stadium, dove ad accoglierlo c'era, tra gli altri, Giorgio Chiellini bianconero, Head of Football Institutional Relations del club bianconero: "E' bello e grande, non l'avevo mai visto prima - ha ammesso l'ex capitano della Vecchia Signora a DAZN -. Sarà un torneo molto bello, ci sarà grande interesse perché è la prima edizione: sono convinto che entrerà a far parte del nostro circuito e sarà apprezzato da club e tifosi. Finché non lo alzi non conta, in quel caso l'emozione è grande".

Cosa può rappresentare questa competizione per la Juve?

"Partecipare a questa competizione, innanzitutto, è un vanto perché pochi club possono farne parte. Riunire le squadre da tutto il mondo sarà qualcosa di unico che segnerà un nuovo inizio. Sarà negli Stati Uniti, con tutti gli show che sanno fare. Sarà una bellissima esperienza".