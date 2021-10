Mondiale ogni due anni, Ceferin dice no: “Una sciocchezza totale”

Il presidente della UEFA: "Gli stadi? I cinema hanno riaperto, è ora di normalizzare la situazione"

Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin non usa giri di parole per parlare del Mondiale ogni due anni. Ai microfoni di Rai Sport, il numero uno del calcio europeo ha duramente criticato la proposta FIFA: "L’idea del Mondiale ogni due anni è una sciocchezza totale. I giocatori sono impegnati 365 giorni all’anno, e la FIFA propone di giocare un altro grande torneo alla fine di ogni stagione? Questo rovinerebbe i giocatori e aumenterebbe gli infortuni. Giocando un Mondiale o un Europeo ogni anno, rischi di mettere in ombra il calcio femminile. Il calcio non è soltanto denaro, non ci sono solo i soldi, c’è anche un’essenza in questo sport".