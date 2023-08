La nazionale colombiana femminile si è dovuta arrendere ai quarti di finale del Mondiale, sconfitta dall'Inghilterra per 2-1. Un bilancio comunque inatteso e molto soddisfacente per la Colombia, come evidenzia anche Ivan Cordoba attraverso i social: "Grandi guerriere, grazie per averci fatto sognare e per aver rappresentato così bene il nostro paese, avete tracciato un percorso che serve da esempio per tutto il calcio colombiano. Questa è la mentalità con cui dovrebbero essere affrontate tutte le competizioni, cercando di raggiungere l'obiettivo più grande".

Grandes guerreras.Gracias por hacernos soñar y por representar tan bien nuestro País.Ustedes han marcado un camino que sirve de ejemplo para todo el fútbol colombiano. Esta es la mentalidad cómo se deben afrontar todas las competiciones, buscando lograr el objetivo más grande 🇨🇴 pic.twitter.com/4iZPllF5Su — Iván Ramiro Córdoba (@ivanramiroc) August 12, 2023