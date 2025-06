Il Mondiale per Club 2025 sarà l'occasione per il Paris Saint-Germain per centrare il poker. Questo è il responso del supercomputer di Opta che ha fatto la sua simulazione sull'esito della competizione che scatterà sabato. saranno le principali squadre europee a fare la parte del leone: dietro i freschi vincitori della Champions League, ci sono in fila Manchester City, Bayern Monaco e Inter, accreditata del quarto posto finale col 12,3% di chance davanti a Real Madrid e Chelsea.

Indietro la Juventus, alla quale il supercomputer di Opta dà solo il 3,6% di possibilità: anche Chelsea, Borussia Dortmund e Atletico Madrid sono piazzate meglio rispetto ai bianconeri. Prima non europea è il River Plate, avversaria dell'Inter nel girone, con un misero 0,3%.