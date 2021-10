Mondiale biennale, UEFA: “Ci opporremo fino a quando il piano non verrà abbandonato”

"Le proposte danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa", la posizione di Nyon affidata alla Reuters

Il piano della FIFA di far disputare la Coppa del Mondo ogni due anni sta trovando la forte opposizione di UEFA , pronta al boicottaggio, e CONMEBOL . Club, leghe e confederazioni europee e sudamericane - svela Reuters - sono fiduciose di poter fermare il progetto, indipendentemente dall'esito della votazione delle 211 associazioni previsto per dicembre. "Considerando che i club, le leghe, la UEFA e la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della FIFA", ha detto all'agenzia di stampa britannica una fonte di alto livello dell'industria calcistica a conoscenza delle discussioni tra gli oppositori.

In una dichiarazione a Reuters, la UEFA ha affermato che le proposte "danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa. Questo concetto ha tutte le caratteristiche di una decisione che la FIFA vuole prendere in fretta e lasciare che il resto del mondo del calcio si penta amaramente. La UEFA continuerà a opporsi fino a quando non prevarrà il buon senso e i piani non verranno abbandonati".