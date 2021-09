Mondiale biennale, l’Eca attacca la Fifa: “I calendari vanno concordati coi club”

E' battaglia riguardo ai futuri calendari del calcio mondiale

L'ECA, organo dei club europei, ha emesso un comunicato riguardo alla possibilità di un Mondiale biennale per nazionali. "I club di calcio sono sempre stati una voce fondamentale e rispettata nel plasmare il futuro dei calendari internazionali - si legge nella nota - Ecco perché il Memorandum of Understanding (MoU), che regola il rapporto tra ECA e FIFA, pone al centro il calendario. Questo protocollo d'intesa tra i club e la FIFA è stato concordato in seguito a trattative dettagliate e all'approvazione congiunta sui calendari. L'ECA è stata chiara nella sua posizione secondo cui sono necessarie modifiche. Un calendario modernizzato e più semplice deve essere fondato su un minor numero di finestre di rilascio; migliore protezione e salute dei giocatori; e un approccio equilibrato al calcio di club e internazionale. A tal fine, l'ECA ha chiarito – pubblicamente, privatamente e ripetutamente – la sua disponibilità a impegnarsi con la FIFA per concordare quali dovrebbero essere tali modifiche. L'ECA ha quindi seguito con grave preoccupazione e allarme il lancio da parte della FIFA di campagne di pubbliche relazioni attive, apparentemente cercando di promuovere le riforme dei calendari, in particolare l'introduzione di una Coppa del Mondo biennale. A parte la notevole mancanza (o addirittura nessuna) di consultazione, le proposte della FIFA porterebbero a un impatto diretto e distruttivo sui club, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, le proposte metterebbero a rischio la salute e il benessere dei giocatori. Diluirebbero il valore e il significato delle competizioni di club e nazionali. Ridurrebbero e entrerebbero in conflitto con il calcio femminile e giovanile - essendo aree sottorappresentate del gioco in cui l'ECA e altri stanno impegnando tempo, talento e risorse significativi - subordinando anche altri tornei e interessi sportivi a tutti i livelli in tutto il mondo".