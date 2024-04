Gabriele Moncini, attaccante del Brescia in Serie B, ha confessato a Tuttosport di aver preso spunto da Lautaro Martinez per migliorare un aspetto del suo gioco. "Di me hanno sempre detto che ero bravo solo in area di rigore, che aspettavo i palloni, ma che non lavoravo per la squadra cercando la profondità e stop - affermo -. Ammetto di aver sempre odiato quei palloni sporchi sui quali un attaccante deve difendere e far salire la squadra, ma nel vedere giocatori come Lautaro all’Inter ho capito che si possono fare entrambe le cose. Lui è strepitoso nel giocare spalle alla porta, girarsi e andare ad attaccare lo spazio".