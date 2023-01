Geoffrey Moncada, capo osservatori del Milan, ha parlato ai microfoni de L'Equipe raccontando come la differenza tra Francia e Italia in materia di crescita dei giovani sia alquanto marcata: "In Francia, i club hanno la volontà di far emergere i giocatori più che vincere le competizioni giovanili. Un club come l’Angers mette direttamente i suoi giovani migliori in prima squadra. L’esempio della Coppa Gambardella è sorprendente: è la coppa dei migliori under 19. La maggior parte delle volte non sono i top club ad essere rappresentati, mentre in Italia i grandi club devono essere sempre presenti.