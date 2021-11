MLS, Pepi votato come miglior giovane del 2021: piace anche all’Inter

Il calciatore classe 2003 milita tra le fila dell'FC Dallas ed è stato accostato anche al club nerazzurro

Riconoscimento importante per Ricardo Pepi, talentuoso attaccante dell’FC Dallas che nelle scorse settimane è stato accostato anche all’Inter (leggi qui le parole del suo agente a FcIN). Il calciatore classe 2003 è stato infatti eletto Young Player of the Year del 2021 dalla Major League Soccer. Un bel riconoscimento per il 18enne, già seguito con attenzione dai più grandi club d’Europa.