Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Mkhitaryan ha voluto omaggiare Lucescu, ex allenatore dell'Inter che ha annunciato il suo ritiro dopo le dimissioni da allenatore della Dinamo Kiev. Lucescu ha allenato Mkhitaryan allo Shakhtar Donetsk. "Apprendo del tuo ritiro, vorrei esprimere la mia gratitudine a te Mister per la tua fede nel mio talento. Grazie per la fiducia, per avermi ispirato e per il profondo impatto che hai avuto sulla mia carriera. Sei stato più di un allenatore per me e il tuo mentoring ha contribuito a modellare l'atleta che sono oggi. Grazie Mister! Ti auguro più di ogni bene".