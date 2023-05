Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del 2-0, è stato nominato come Best Player of the Match di questa sfida tra Milan e Inter. Questa la motivazione offerta dal Panel di osservatori tecnici della UEFA: "Non solo ha segnato, ma è stato anche implacabile a centrocampo. Si è alternato superbamente con Hakan Çalhanoğlu in difesa e pressione. I suoi passaggi sono stati incredibilmente precisi e la sua lettura del gioco è stata eccellente".