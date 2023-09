"Da quando sono arrivato posso dire che sto vivendo una seconda giovinezza. Mi sento benissimo". Così Henrikh Mkhitaryan, a Mediaset Infinity, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Real Sociedad-Inter, gara valida per la prima giornata del gruppo D di Champions League.

Che cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione?

"Secondo me niente, abbiamo solo aggiunto delle cose positive dentro e fuori dal campo, stiamo facendo del nostro meglio per arrivare il più in alto possibile".

Potete ripetervi in Europa?

"Continuiamo il nostro percorso, proveremo a rifare la stessa stagione europea della passata stagione".