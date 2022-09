Dopo la sfida contro il Viktoria Plzen, Henrikh Mkhitaryan si sofferma per un'analisi ai microfoni di InterTV: "Era importante vincere e cercare la fiducia - dice l'armeno -. Dobbiamo continuare così. Sapevamo che non era facile, ma ci siamo preparati bene. Ringrazio i miei compagni, ottima partita. Cerchiamo in ogni partita di mantenere la palla e di creare occasioni, oggi abbiamo potuto, contro il Bayern era diverso. Abbiamo segnato nel primo tempo e poi nel secondo è stato più facile fare il secondo dopo la loro espulsione".