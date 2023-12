"Più serenità dopo il mezzo passo falso della Juve? Abbiamo sempre pensato a noi stessi, a giocare per vincere. Non ci interessa come giocano i nostri avversari, l'importante è che sappiamo il nostro percoros. Stasera vogliamo i tre punti". Così Henrikh Mkhitaryan, a DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Inter, la gara che potrebbe regalare alla capolista il +4 in classifica sulla Juve.

Ausilio ha detto che puoi essere calcolato anche come attaccante, in caso di necessità. Come si fa male alla Lazio?

"Spero di segnare anche stasera, non è facile. E' importante vincere, non ci importa chi segnerà".