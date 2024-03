Ospite a sorpresa della postazione Prime Video è il doppio ex Joao Miranda. Al quale viene chiesto in primo luogo per quale squadra tifa questa sera: "Il cuore è diviso a metà...", afferma Miranda tra le risate dei presenti. Il brasiliano prosegue: "L'Atletico è in difficoltà, ma davanti ad un pubblico così può certamente caricarsi. Diego Simeone allena le squadre molto bene difensivamente, poi l'Atletico ha sempre avuto attaccanti forti. Speriamo possa fare una bella partita".

Ma partite così come le prepara il Cholo? "Le prepara più mentalmente, cerca di lavorare sulla testa dei giocatori perché facciano una gran gara sul piano mentale prima ancora che fisico. L'Inter arriva nel momento migliore ad una partita così: prende pochi gol, è solida, ha fiducia".