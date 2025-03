Ospite di Stile TV, il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli ha inquadrato la lotta al vertice, soffermandosi soprattutto sul Napoli: "Si trova al secondo posto perchè ha come allenatore Conte e pure avendo sulla carta un organico meno competitivo di Milan o Inter, sta facendo cose importantissime. Il Milan, è sulla via giusta per ciò che concerne la costruzione della squadra, ma deve trovare un condottiero alla Conte per lottare per lo scudetto".