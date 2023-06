Raggiunto dai microfoni di ItaSportPress.it, l'ex capo scout dell'Inter e ds di Milan e Padova Massimiliano Mirabelli ha rivelato un retroscena legato ad Hakan Calhanoglu, per il quale la pista Inter avrebbe potuto concretizzarsi già prima del suo arrivo nell'estate 2021: "Andai a vederlo per l’Inter ed era fatta ma poi ci fu un problema dovuto alla sua squalifica per 4 mesi per doppio tesseramento e l'affare saltò. Poi io passai al Milan di Marco Fassone e portai il turco in maglia rossonera. Alla fine all'Inter è andato lo stesso e il club nerazzurro ha fatto un colpo gigantesco perchè Hakan è un vero campione. E' stato un doppio strappo Inter-Milan, ma posso dire che con me al Milan Calhanoglu avrebbe rinnovato il contratto e sarebbe rimasto".

Oltre al turco all'Inter portò altri fuoriclasse...

"Segnalai il bomber Lautaro Martinez, ma anche Stefan de Vrij quando stava al Feyenoord. E feci arrivare all'Inter Marcelo Brozovic dalla Dinamo Zagabria. Portarlo non fu facile visto che c'era un po' di scetticismo sul croato. Ma io insistetti tanto per portarlo a Milano e ricordo il messaggio di Piero Ausilio di preoccupazione quando eravamo vicini alla fumata bianca. Lo rassicurai e lo prelevammo in coppia con Ivan Perisic che adesso potrebbe anche tornare all'Inter. Per Brozovic ho lottato così tanto che alla fine ho persino messo in gioco anche il mio incarico. Oggi Marcelo è un calciatore top che sa fare entrambi le fasi. Non fu un acquisto sbagliato..."