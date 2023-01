Stasera, durante Milan-Inter, il derby di Milano che assegnerà la Supercoppa italiana, andrà in scena anche la sfida a distanza in panchina tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi, due allenatori che Joseph Minala ha conosciuto bene ai tempi della Lazio: "Chi preferisco? Ho più affinità con Simone perché mi ha allenato per più tempo, con lui sono cresciuto. Con Pioli ho fatto solo il ritiro in Germania", le parole dell'attacante a Sportitalia.