Milito: “Sarei felice se domani segnasse Pandev. Importante vinca il Genoa”

In vista del derby della lanterna, il Principe parla del suo legame con il Genoa e per domani spera in un gol dell'ex compagno Pandev

Egle Patané

In vista del derby della lanterna di domani, Il Secolo XIX ha raggiunto l'ex rossoblu Diego Milito, uomo derby in quel di Genova. "Shevchenko è un grandissimo campione - apre l'ex interista sul nuovo allenatore del Grifone -, uno degli attaccanti più forti di quegli anni. Come allenatore gli auguro il meglio e spero inizi proprio qui al Genoa".

Sulla squadra e il rapporto con la città:

"Sento spesso i miei ex compagni tra cui Criscito e Pandev. Faccio il tifo per loro e sarei felice se segnasse Goran, ma al di là di questo spero nei tre punti per il Grifone".

Infine un pensiero sul presidente Zangrillo:

"Lo conosco da tempo. Non piace candidarmi per nessun ruolo, sono cose che devono venire in modo naturale. Non abbiamo mai parlato di nulla in particolare ed è la verità. Lasciamo che le cose succedano con il tempo. Io sarò sempre un tifoso genoano".