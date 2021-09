Milito: “L’Inter non meritava la sconfitta. Sono convinto che si qualificherà”

Il Principe all'ex compagno Julio Cesar: "Notte bellissima. Vedendo giocare i ragazzi, è venuta voglia di scendere in campo

Ospite di Amazon Prime Video per commentare la serata di Champions League, Diego Milito analizza passeggiando insieme all'ex compagno di squadra Julio Cesar sul prato del 'suo' San Siro quanto visto tra Inter e Real Madrid: "Per me l'Inter non meritava la sconfitta. Il pareggio era giusto, la prestazione è stata buona. Ma l'Inter ha una buona squadra e sono convinto che riuscirà a qualificarsi. I cori degli interisti? Sensazione bellissima, difficile da spiegare a parole. Siamo tornati tanto indietro con gli anni, è stata una notte bellissima. E vedendo giocare i ragazzi, è venuta voglia di scendere in campo".