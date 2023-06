Arriva anche Diego Milito ai microfoni di Sky Sport. Dopo l'abbraccio con l'ex compagno Esteban Cambiasso, dal prato dell'Ataturk il Principe, eroe della notte di Madrid, parla in primo luogo di Lautaro Martinez: "E' un giocatore straordinario, non lo scopro io. Ha fatto una stagione straordinaria, spero possa fare una grande partita e che lui coi suoi compagni possa portare la coppa a Milano.

Il mio primo approccio? Mi ha fatto da subito una buona impressione, lo conosco molto bene e quando è in condizione so che mentalità ha. Vuole arrivare al massimo livello e vederlo così mi rende felice. La gente mi chiede dei gol? Li ringrazio, ma non posso più ormai...", conclude Milito.