Milano nerazzurra dopo la vittoria in Supercoppa: cartelloni ‘I M WINNER’ in città

Cartelloni celebrativi nelle zone nevralgiche della città il giorno dopo il successo sulla Juve

Oggi, dopo il trionfo dell'Inter in Supercoppa, Milano si è risvegliata più nerazzurra. Come si può apprezzare dalle foto pubblicata sul sito del club, infatti, in queste ore alcune zone nevralgiche della città sono state tappezzate dal cartellone 'I M WINNER' per celebrare il trofeo conquistato a spese della Juve, il primo nell'era Simone Inzaghi.