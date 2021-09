Milano, Europa Verde contro il nuovo San Siro: “Non convince, è insostenibile”

I candidati alle prossime elezioni comunali, alleati di Sala: "Non c’è bisogno soprattutto di nuovo cemento"

E' netta la posizione di 'Europa Verde' sul tema del nuovo stadio a Milano. Intervistati da Libero, i candidati del partito ambientalista, alleati del sindaco uscente Beppe Sala alle prossime elezioni comunali, hanno ribadito che il progetto "è insostenibile nel complesso e non convince". L’impianto attuale, affermano Elena Grandi e Carlo Monguzzi, "oltre a essere storico e ancora affascinante, si presta a una radicale ristrutturazione che sia funzionale anche all’ospitalità di eventi futuri, non solo sportivi, e a nuovi servizi, anche per lo sport diffuso".