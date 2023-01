"La Juve? È una cosa che lascia tutti sorpresi. I contraccolpi si possono risentire, ma ora la Juve deve cercare di concorrere per le prime quattro posizioni". Così a Tuttomercatoweb l’ex difensore dell’Inter, oggi dirigente sportivo, Mauro Milanese .

Zaniolo può lasciare la Roma.

"Vedere in forma Zaniolo e Dybala nella stessa squadra sarebbe divertente. Però l’idea di staccare andando in un calcio dove la settimana viene vissuta diversamente per Zaniolo può essere positivo".

Occhi sulla B: come la vede?

"Il Frosinone a discapito dei pronostici sta facendo grandissime cose. Forse Perugia e Venezia stanno facendo meno delle aspettative".

E lei, direttore?

"Guardo partite. Nel mestiere del direttore sportivo la ruota gira. Aspettiamo la fine di mercato e poi vediamo cosa si presenta. Però devo poter dare tutto me stesso".