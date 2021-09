In campo il connazionale del nerazzurro, Ante Rebic

C'è uno spettatore d'eccezione questa sera al Meazza per assistere a Milan-Venezia. Le telecamere di Dazn hanno infatti inquadrato sugli spalti Ivan Perisic, esterno dell'Inter e connazionale di Ante Rebic, con cui per tante gare ha giocato in nazionale con la Croazia.