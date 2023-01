Autore del gol del momentaneo 2-0 nella vittoria contro la Salernitana, Sandro Tonali, centrocampista del Milan, annuncia battaglia per la difesa del tricolore dopo questo successo che mette pressione al Napoli capolista ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e sappiamo che importanza ha. Difenderemo lo Scudetto fino all'ultima goccia di sudore da versare in campo, non solo i 30 ragazzi che vanno in campo ma anche lo staff e chi lavora a casa Milan. Dobbiamo andare avanti senza pensare a niente".