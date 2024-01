Urbano Cairo, presidente del Torino, ha voluto spazzare via le voci di mercato circolate negli ultimi giorni su Alessandro Buongiorno, descritto da qualche media come possibile colpo del Milan già per gennaio: "L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita - ha detto il numero uno dei granata a Tuttosport -. Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: “Per noi sei e sarai importantissimo”. Adesso ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza".