Dopo Alessandro Antonello, ad dell'Inter, è il presidente del Milan Paolo Scaroni a prendere la parola dal palco del 'Foglio sportivo torna a San Siro', l'evento in corso al Meazza. Le sue dichiarazioni:

Si parte proprio dalla questione stadio: quale è il piano A?

"Non so se avete fatto la stessa domanda ad Antonello (ride, ndr). Noi come Milan, insieme all'Inter, teniamo in mano il dossier San Siro che ha tanti punti di domanda. Ogni passaggio col Comune si traduce con più costi, abbiamo scritto al sindaco e cominceremo ad affrontare le domande questa settimana. Non rinunciamo a pensare ad altre possibilità, ce ne sono due realistiche fuori da Milano. Lavoriamo su queste perché non possiamo limitare il nostro campo di scelta. Costruire uno stadio in una zona di Milano è diventata un'impresa titanica, certo cose obbligano la politica a fare un passo indietro".

Una deadline?

"Io credo che entro quest'estate prenderemo una decisione finale".

Euroderby, Sala è apparso defilato. Forse per il tema San siro?

"Non so cosa abbia fatto il sindaco, non credo che un sindaco sia mai stato presente a un euroderby. Mediaticamente ha avuto un grande risalto questa partita, è un avvenimento importante che ci ha dato quel lustro che mi auguro contribuisca a dare valore alla Serie A in ottica vendita diritti tv all'estero e in Italia. Che la Serie A sia appassionante è un elemento importante, in Lega leggo qualche vena di ottimismo che tre mesi fa non c'era sull'esito delle contrattazioni".

Cardinale ieri era presente allo stadio.

"Si sta appassionando, poi non può venire a Milano sempre. Lo vedo appassionato e conoscitore del calcio e dello sport in generale. Il team Redbird è fatto di professionisti dello sport, loro sanno di stadio più di me, che vengo chiamato ironicamente 'stadioni'. Questo mi dà un senso di sicurezza".