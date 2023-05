"La Serie A e la Champions sono due cose distinte. Non ci concentriamo sulla Champions quando giochiamo la Serie A. L'importante per la Champions sarà mercoledì sera e l'importante adesso è la Serie A". Così Alexis Saelemaekers ai microfoni di Rai Sport tornando al pareggio casalingo per 1-1 contro la Cremonese e in vista di Milan-Lazio, match di scena oggi alle 15 a San Siro. "Abbiamo perso punti importanti - spiega l'esterno belga eludendo l'argomento euroderby con l'Inter -, però rimangono cinque partite. Dovremo prendere più punti possibile e vedremo dove saremo alla fine".