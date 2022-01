Milan-Roma, Mkhitaryan attacca: “VAR? Vorrei capire la gestione degli arbitri”

Anche l'ex United sulla scia polemica di Mourinho dopo il ko dei giallorossi a San Siro

Dopo il ko di San Siro contro il Milan, in casa Roma continuano le polemiche per l'arbitraggio di Chiffi. "Abbiamo iniziato male la partita, però vorrei capire perché alcune volte gli arbitri sono richiamati dal VAR e altri no - attacca Mkhitaryan intervistato dalla tv giallorossa -. Chiaramente dobbiamo migliorare, ma alla fine ci sono piccoli dettagli che poi fanno la differenza. Adesso vogliamo battere la Juve: sarà dura, avremo assenze, ma intendiamo dimostrare davanti ai nostri tifosi la volontà di vincere".