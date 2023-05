Alessandro Florenzi non giocherà Milan-Lazio, neanche a partita in corso. L'ex Roma è stato fermato da un problema muscolare di lieve entità, finendo addirittura in tribuna nel match di scena oggi alle 15 a San Siro. Da valutare in vista del derby di Champions, anche se dalle prime indiscrezioni sembra possa trattarsi di uno stop precauzionale.