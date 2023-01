Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, nel suo intervento a SportMediaset ha rimarcato l'importanza di vincere almeno un trofeo nella stagione in corso: “È stato confermato più volte dal mister, da Maldini, dal capitano che vogliamo essere competitivi in ogni competizione e l’obiettivo è quello di vincerne almeno una - riporta Milannews.it -, portare a casa una coppa per continuare il percorso e migliorare in mentalità e approccio a tutte le competizioni che affrontiamo”. Mercoledì prossimo il Milan contenderà proprio all'Inter la Supercoppa Italiana a Riyad.