Il Milan travolge il Napoli al Maradona, ma Stefano Pioli, tecnico rossonero, non vuole lasciarsi troppo travolgere dall'euforia. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Rigiocare la Champions per noi il prossimo anno è molto importante. Per cui la testa va alla prossima partita. Il Napoli sta facendo un grande campionato, vincerà con merito questo Scudetto con diverse giornate di anticipo. In Champions ci saranno due sfide molto stimolanti da affrontare".