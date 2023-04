Dopo 16 anni, il Milan torna in semifinale di Champions League dopo aver superato il Napoli nel doppio confronto dei quarti di finale. Ai microfoni di Sport Mediaset, Stefano Pioli, tecnico rossonero, fa i complimenti ai suoi uomini e si proietta già alle semifinali: "Derby con l'Inter? Probabile sia così visto che hanno vinto bene la gara di andata. Saranno altri due scontri bellissimi, stimolanti. Noi abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci di certo. Siamo contenti soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche quando le cose non andavano bene".