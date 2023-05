“Ci siamo asciugati le lacrime, ora si deve tornare a giocare con la voglia di vincere questa partita": Sono le parole pronunciate da Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Sampdoria, a pochi giorni dall'eliminazione nella semifinale di Champions League per mano dell'Inter. "Sappiamo che molto della stagione passerà da queste tre partite. Dobbiamo pensare solo a stasera, facendo una partita molto attenta e concreta", ha aggiunto il tecnico rossonero. Pioli ha poi ricevuto il sostegno del suo pubblico durante il riscaldamento: i tifosi sugli spalti hanno cantato comes sempre il coro Pioli is on fire.