Dopo la delusione della Coppa Italia, il tecnico Stefano Pioli si presenta ai microfoni di Mediaset per analizzare cosa non è andato nel suo Milan sconfitto ai supplementari nell'ottavo di finale contro il Torino: "Abbiamo fatto una partita seria, decisa e aggressiva contro una squadra difficile e seria fino a quando siamo rimasti in superiorità. Poi non abbiamo avuto la qualità per mantenere questo vantaggio - riporta Milannews.it -. E' una grossa delusione perché volevamo questo passaggio e dispiace non esserci riusciti".