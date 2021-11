Milan-Liverpool su Canale5: zero match in chiaro per Inter e Atalanta

Mediaset ha trasmesso due partite dei rossoneri e tre partite della Juventus, quelle contro Malmoe, Zenit e Chelsea

Dopo Chelsea-Juventus tocca al match del Milan essere trasmesso in chiaro su Canale 5. Nel martedì del prossimo turno di Champions League (in programma il 7 e l'8 dicembre) scenderanno in campo la già qualificata Inter, impegnata a Madrid contro il Real, e la squadra di Pioli, che si gioca gli ottavi a San Siro contro il Liverpool. "Sarà proprio la sfida dei rossoneri – apprende Calcio e Finanza – ad essere trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia della tv di Cologno Monzese, con calcio d’inizio alle ore 21".