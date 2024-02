Tornato al gol questa sera contro il Rennes, Rafa Leao si è presentato a Sky Sport dopo la vittoria del Milan in Europa League contro il club francese parlando delle aspettative stagionali: "Mi mancava il gol, ma sto facendo bene anche senza segnare. Il gol è importante per la fiducia" ha detto l'attaccante.

Guardate in alto in classifica? Avete ancora speranze per lo scudetto?

"Sì, ci mancano ancora tante partite. È difficile, però non impossibile. La squadra sa che ogni partita in campionato è importante, dobbiamo stare concentrati dal primo minuto fino alla fine. Siamo forti, stiamo facendo bene. Stasera abbiamo battuto un avversario difficile. Siamo forti e abbiamo la fiducia di poter arrivare al top".