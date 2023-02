"Con questa vittoria abbiamo chiuso una settimana perfetta dal punto di vista dei punti. Il periodo brutto è dietro alle nostre spalle, adesso guardiamo avanti e pensiamo a lavorare". Così Rade Krunic a DAZN dopo la vittoria per 1-0 del Milan all'U-Power Stadium contro il Monza. Terzo clean sheet consecutivo per i rossoneri a seguito del ko nel derby con l'Inter. "Da quando abbiamo cambiato qualcosa - ha spiegato il bosniaco -.

Non siamo abituati a prendere così tanti gol, è stato un periodo difficile per noi. Abbiamo pensato a cosa migliorare e su cosa lavorare. In queste tre partite siamo riusciti a non prendere gol, vuol dire che qualcosa funziona. Il ruolo? Io mi trovo bene, dalla partita contro l’Inter gioco insieme a Sandro (Tonali, ndr). Il mister ci chiede di toccare tantissimi palloni e noi proviamo a farlo, cercando di sbagliare il meno possibile".