Sale la febbre derby a due giorni dal primo round della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Sfida alla quale le due squadre arrivano dopo due vittorie nette in campionato, ma che per i bookmaker si apre con un leggero favore per l'Inter. Sono infatti i nerazzurri a partire meglio nelle quote della partite di mercoledì, a 2,45 su Planetwin365 e con il 40% di scommesse dalla loro parte (contro il 30% del Milan). L'ultimo precedente con i rossoneri "in casa" è però finito a favore della squadra di Pioli - il 3-2 dello scorso settembre in campionato - e stavolta il colpo è offerto a 3,15 da Stanleybe.it, mentre per il pareggio l'offerta scende a 3,05. Con una posta in palio altissima, gli analisti puntano su una partita "prudente" e con un punteggio contenuto: l'Under 2,5 è così avanti a 1,60, mentre per un incontro da tre o più reti si sale a 2,20.

In attesa di novità su Leao, l'allenatore rossonero studia le alternative tra Saelemaekers e Rebic, con quest'ultimo preferito dai bookie almeno per il gol: sul tabellone dei marcatori il croato è dato a 4,65, contro il 7 del belga, con Giroud naturalmente davanti a tutti a 3,55. Tra i nerazzurri, a brillare particolarmente è invece Lautaro, prima scelta a 3 volte la posta, con Dzeko al suo fianco a 3,65. Probabile anche l'ingresso in campo durante la partita di Lukaku, pure lui a 3,65 come il bosniaco. In attesa del primo equilibrato confronto, è il tabellone sul passaggio del turno a dare il responso più netto: qui Inzaghi parte in netto vantaggio, a 1,60, mentre il Milan in finale pagherebbe 2,25.