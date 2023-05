Una vigilia di grande attesa, ma anche di ansie, di emozioni, di elettricità. L'Inter trasforma tutta l'adrenalina dell'attesa per l'Euroderby in un carburante di qualità eccezionale, che per i primi 25 minuti del primo tempo fa andare a velocità da Formula Uno la squadra di Simone Inzaghi.

I gol nel rapido volgere di tre minuti di Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan sono la punta dell'iceberg del dominio che i nerazzurri hanno messo in scena nel primo tempo: Hakan Calhanoglu per poco non arrotonda ma viene fermato dal palo, poi altre occasioni di varia natura legittimano il vantaggio dell'Inter, col Milan che si fa vivo dalle parti di Andre Onana nella fase finale, ma senza troppa convinzione.