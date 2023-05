Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, 39 anni, a dirigere la partitissima di mercoledì sera tra Milan e Inter valida per la semifinale di andata di Champions League. Per Manzano sarà la seconda direzione stagionale con un'italiana in Champions dopo Milan-Dinamo Zagabria 3-1 del 14 settembre 2022. Manzano non ha mai diretto l'Inter nella propria carriera; con le italiane vanta ben 14 precedenti, con otto vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.