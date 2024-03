In attesa di conoscere data e orario definitivi, il Milan comunica che a partire da martedì 5 marzo inizierà la vendita dei biglietti per il derby contro l'Inter valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Una prima fase che partirà lunedì 4 riguarderà gli abbonati del secondo anello verde, che come di consueto sarà destinato ai tifosi dell'Inter: i tesserati avranno la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori messi a disposizione con un listino prezzi dedicato.

Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato automaticamente un posto nel settore Terzo Blu, senza oneri aggiuntivi. La vendita libera dei biglietti inizierà in caso di disponibilità residua alle 12.00 di martedì 12 marzo e fino a esaurimento.