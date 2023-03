Il Milan procede nel suo percorso per il nuovo stadio di proprietà. Il club rossonero ha infatti scelto quello che sarà il partner per la consulenza nel cammino verso l'impianto che in Via Aldo Rossi vorrebbero costruire nella zona de La Maura: sarà CAA Icon, società di consulenza nel management dello sport, leader a livello globale. Insieme hanno lanciato un sondaggio per avere l’opinione dei tifosi sul nuovo impianto, raccogliendo pareri sugli ambiti più disparati, dalle modalità di fruizione alle varie commodities.