Olivier Giroud non vede l'ora di affrontare l'Inter nell'Euroderby che vale la finale di Champions League. L'attaccante francese del Milan presenta così la sfida coi nerazzurri ai microfoni di Sky Sports UK: "Giocare il derby è sempre pazzesco, entusiasmante. Ma farlo in semifinale di Champions è ancora più speciale e non vediamo l'ora di giocarlo".