Milan, Gazidis: “Il nuovo stadio sarà il migliore e più sostenibile d’Europa”

L'ad dei rossoneri spiega la centralità del nuovo impianto nel progetto del club

Intervistato da Gulf News, Ivan Gazidis ha ribadito la centralità del nuovo stadio, che il Milan condividerà con l'Inter, nel progetto a lungo termine del club di cui è amministratore delegato: "Sarà il migliore e il più sostenibile in Europa e sarà anche la chiave per lo sviluppo futuro della società, della città di Milano e del calcio italiano in generale".